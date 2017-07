TBMM Başkanvekili Aydın okul temel atma törenine katıldı

Düzenlenen temel atma törenine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Özer, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tünçmen, “15 Temmuz darbe girişiminin ilk seneyi devriyesinin yaklaştığı bugünlerde, geçen bir yılın muhasebesini yaptığımızda, 15 Temmuz darbe girişimi bize göstermiştir ki eğitim seviyesi yükseldikçe toplumların hak ve özgürlük arayışları da beraberinde yükselmekte ve demokrasi anlayışı yaşama biçimi haline gelmektedir. Eğitim, bireyi üst kuruma hazırlamak, toplumu geliştirmek ve ileri götürmekle beraber bireyin hayata daha da olumlu bakması, aşkın değerler kuşanması, vatana ve millete adanmış bireyler olarak yetişmesi çok daha önemlidir. Bu manada değerli büyüklerimiz ilçemiz için çok yoğun bir çaba sarf ederek ilçemizdeki eğitimin fiziki alt yapısını bitirme noktasına getirmişlerdir. Bugün burada atılan 24 derslik okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahta’da son yıllarda eğitimde ciddi gelişmelerin yaşandığını ifade eden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Son iki üç yıl içerisinde Kahta’da Milli Eğitim konusunda çok ciddi gelişmeler var. Son 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan yatırımların neredeyse 2 katı oranında derslik ve milli eğitimin sıkıntılarını giderme konusunda hizmet edilmiş durumda. İkili eğitime de artık son veriyoruz. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve milli eğitim müdürlüğümüz olarak, özellikle TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın Bey’in var olanın da dışına çıkarak hizmetlerin buraya gelmesi konusunda kendisine elimizden gelen desteğimizi göstermeye çalışıyoruz. Yer konu olsun. Personel konusu olsun. Bu konularda kurumlarımızla iyi bir diyalog halindeyiz. Ben bir kaymakam olarak birçok yerde çalıştı ama burada çalışmak hem çok büyük bir şeref hem de onun dışında pozitif manada bizi hizmete yönlendiren o aşkı, o şevki gördükçe biz de daha da fazla işlere sarılıyoruz. Var olanın dışına çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden bu okulların, bu yatırımların buradaki insanlarımıza, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın konuşmasında, “Ben her gezdiğimde her dolaştığımda ben 17 senedir aktif olarak siyasetin içindeyim. Gittiğim her yerde her ilçe ve köyde bir takım eserler görünce orada bir şekilde vurulan mühürde katkımızın olduğunu gördükçe mutlu oluyorum ve kilometreyi sıfırlayarak oradan başka bir yere geçiyorum. Sıcaklar bizi yormuyor. Zorluklar bize engel teşkil etmiyor. Yeter ki bir eser üretelim. Yeter ki o eserden istifade eden hemşerilerimizin hayır duasını alalım. En büyük muradımız bu, çünkü bu bizi kamçılıyor. Bu heyecanla, bu aşkla o ilk günkü sevda ile hiç yorulmadan bıkmadan usanmadan köy köy, ilçe ilçe geziyoruz. O köylerde oturan hacı amcaların, teyzelerin en ufak sorunu dahi bizim için önemlidir ve biz o sorunu kendi sorunumuz olarak görmüyorsak burada eksik giden bir şey var demektir. İşte onun için ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve ilk günkü sevda ile yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hizmet ederek eserler üretmeye gayret ediyoruz. Temelini atacağımız bu 24 derslik okulumuzun da vatanımıza milletimize ve tüm Kahtalı hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.