TBMM Başkanvekili Aydın Türkiye’nin mücadelesini anlattı

AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya katılan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, burada yaptığı konuşmada, iktidarın hizmetleri ve iktidarı alaşağı etmek isteyenlerin yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin AK Parti ile büyüyerek geliştiğinin altını çizen Ahmet Aydın, “Bir taraftan büyürken diğer taraftan demokratikleşme süreci peş peşe geldi. Biz demokratikleşme yaparken birileri rahat durmadı. Onlar nasıl ki 50 sene önce 150 sen önce rahat durmadılarsa hala rahat durmuyorlar. Bir taraftan tavaf yaparken, millete hizmet ederken, öbür taraftan şeytanlarla uğraştık, şeytanları taşlamaya başladık. Taşlamaya da devam ediyoruz. Nasıl ki bu millet 15 Temmuz’da tüm oyunları bozduysa, bundan sonrada bozacaktır. Kimse milletin iradesini gasp etmeye çalışmasın” dedi.

İsim vermeden CHP’yi eleştiren Ahmet Aydın, “Eğer siz bu milletle yol yürüyemediğiniz ve birileriyle yol yürüdüğünüz müddetçe bu milletin derdine derman olmadığınız sürece, bu millet sizi iktidara taşımaz. Çok partili sisteme geçtiğimiz günden beri sizi iktidara taşımadı. Siyasette de demokraside de milletin yegâne kaynağı vardır. O da milletin kendisidir. AK Parti olarak ilk günden beri milletin gönlünde taht kurmaya çalıştık. Tayyip Erdoğan makam sahibi olmadan önce milletin gönlünde taht kurdu. Siz gönüllerde taht kurmadığınız zaman öteki makamlar gelip geçicidir” diye konuştu.

Milletvekili Adnan Boynukara ise, Anadolu’nun göç coğrafyası olduğu ve Kafkaslar’dan, Ortadoğu’dan başı sıkışanların Anadolu’ya geldiğini ve burasının bir yurt olduğunu kaydetti.

Milletvekili Boynukara, FETÖ’cülerin oyunlarına dikkat çekerek, “15 Temmuz gecesi saat 21.00’da jandarma ve havacı FETÖ’cü unsurların bir darbeye teşebbüsü olduğunu anlamıştık. Bizlerde ilk olarak medya temsilcilerine bunu söyleyerek, demokrasiden yana tavır almalarını sağladık. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, TBMM Başkanımız, milletvekillerimiz tepki vererek meydanlara çıktılar. Darbe üzerinden iki temel konu var. Birincisi kimi olaylar abartılarak, kim olaylar amaçlarından saptırılarak vicdanlarımıza tuzak kurulmak isteniyor. Yazılan çizilenler ile bizim darbeyi görmememiz isteniyor. Bize tuzak kurulmak isteniyor. Bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Haklıyla haksızı ayıralım. Suçluyla suçsuzu aynı kefeye koymayalım. Bugün FETÖ taktiğinin başka bir versiyonu ile karşı karşıyayız ‘ yeni darbe olabilir’ söylentileri yayıyorlar. Bunlar planlı projeler ve planlı organizasyonlardır” dedi.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ise konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinin yıl dönümünde yapılacak etkinlikler, partinin kongre süreci ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın Adıyaman’da programına ilişkin açıklamalarda bulundu.