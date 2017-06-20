Sincik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “Dünyada Türkiye’yi ateş çemberine almak isteyen bir güruh var. Türkiye karşıtlığında, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında birleşen büyük bir güruh var. Türkiye eskisinde olduğu gibi gündemi belirlenen iki büklüm hasta adam şeklinde bir ülke olsun istiyorlar” dedi.

Bütün oyunları bu milletin bugüne kadar hep bozduğunu kaydeden Ahmet Aydın, “Bundan sonra da ülkemiz aleyhine girişilen her türlü girişimi millet olarak kenetlenerek çözmek durumundayız. 15 Temmuz yaklaşıyor. Geçtiğimiz 15 Temmuz’da ülke olarak, millet olarak büyük bir badire yaşadık. Türkiye adeta bir işgal girişimi ile karşı karşıya kaldı. Millet olarak darbeye karşı bir bütün olduğumuzu yaklaşık bir ay meydanlarda sabahlayarak gösterdik. Tanklara göğüs gererek gösterdik, F16’larla adeta mücadele ederek büyük bir millet olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik. Dolayısıyla bu bazı tarafları rahatsız etmiş olabilir, Türkiye’nin büyümesinden, kalkınmasından, güçlenmesinden, demokratikleşmesinden ve bu şekilde bir millet olarak kenetlenmesinden rahatsız olanlar olabilir. Türkiye eskisinde olduğu gibi böyle tekrardan gündemi belirlenen iki büklüm hasta adam şeklinde bir ülke olsun diyen, biz onlara istediğimizi yaptıralım diyen nice ülkeler, nice uluslar arası kuruluşların olduğunu biliyoruz. Ama artık o eski Türkiye yok, Türkiye ayakları üstünde güçlü bir şekilde duruyor. Türkiye milletiyle kenetlenmiş ve kendi sorunlarını çözme noktasında büyük bir irade ortaya koymuş, bugün Türkiye’de her alanda etkili ve kararlı bir mücadele devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin terör örgütlerine karşı kararlı ve etkili bir mücadele ortaya koyduğunun altını çizen Aydın, “Bir taraftan Irak ve Suriye’de bir tarafta içimizde PKK’dan DAEŞ’e kadar, FETÖ’den DHKP-C’ye kadar bütün terör örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu terör örgütleri bitene kadar, son terörist de dahil olmak üzere, terörü bitirene kadar bu mücadele devam edecek. Tabii ki Kürt kardeşlerimizi, toplumun her kesimini kucaklayarak biz bunu yapıyoruz. PKK’nın en çok Kürt kardeşlerimize zarar veren, onları baskılayan, onlara zulmeden bir terör örgütü olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla kardeşlerimizi bir taraftan kucaklarken diğer taraftan terör örgütüne aman vermeyeceğiz, terör örgütüne karşı etkili ve kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Çamura batıklarını görüyoruz, çırpınma içerisinde olduklarını görüyoruz, artık silah bırakma noktasına geliyorlar, inşallah gelecekler ve bütün dağdakilere de artık bırakın gelin çünkü devlet güçlüdür bu millete yaptıklarınızın hesabını sizden soracaktır” diye konuştu.

Diğer yandan FETÖ terör örgütü ile mücadelenin devam ettiğini belirten Ahmet Aydın şunları söyledi:

“Kurumlarımızda bir temizlik operasyonu yapılıyor, devletin adete kılcal damarına yerleşmişlerdi teker teker temizleniyorlar. Ama hala dışarıda bir ihanet şebekesi var, bunları da biliyoruz. Avrupa’ya Amerika’ya kaçanları biliyoruz, FETÖ elebaşını hala Amerika’da olduğunu biliyoruz, dolayısıyla bütün dünyayı da teröre karşı samimi bir duruşa davet ediyoruz. Yani senin teröristin iyide benimki kötü değil, terör terördür, dini, dili, ırkı yoktur. İstanbul’da Ankara’da bombalar patlıyorsa, günü geldiğinde baktığımızda Londra’da patlama oluyor, Paris’te de canlı bombalar oluyor, Bürüksel’de de terör örgütleri can alabiliyor. Eğer bütün bir dünya olarak teröre karşı samimi bir duruş sergileyemesek, terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele ortaya koyamasak, terör örgütlerini bitirme şansımız olamaz ve terör sadece belli bir ülkeye ve belli bir millete karşı değildir, herkese karşı adeta bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçuna karşı bütün dünyayı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Terör örgütlerine pirim vermesinler, bir taraftan YPG’ye, PYD’ye maalesef silah desteğinde olduklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunun adı demokrasi değildir, bu adete terör örgütlerine borazanlık yapmaktır, bunlara yardım ve yataklık etmektir” şeklinde konuştu.

Ahmet Aydın’ın Sincik ilçesindeki temaslarına AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve partililer eşlik etti.