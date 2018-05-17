TBMM Başkanvekili Aydın: “Tütün üreticimizi mağdur etmedik”

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinde yer alan tütün ile ilgili madde TBMM’de onaylandı.

Adıyaman’da ki üretici için hayati öneme sahip konunun mecliste kabul edilmesiyle üretici rahat bir nefes alacak. TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tütün üreticisinin her daim yanında olduklarını ve onları mağdur etmediklerini vurguladı.

Ahmet Aydın, AK Parti iktidarından önce yasaklanan tütünün yasal statüye kavuşması için yaptıkları çalışmaların sonuçlanmış olmasından dolayı mutlu olduklarını ve tütün üreticilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Ahmet Aydın, TBMM’de tütün üretimi ve satımıyla ilgili düzenlemenin kabul edildiğine işaret ederek, “Tütün üreticimizin her daim yanında olduk,olmaya devam ediyoruz.Bugüne kadar bir gramının dahi satışı yasak olan tütünü, belli kurallarla ve kendi kuracakları kooperatifler eliyle serbest ve yasal hale getirdik. Üreticimizin uzun yıllardır var olan bu talebini biz karşıladık. Yine kooperatif kurma sürecindeki bedeller aşağı çekileceği gibi bu konuda tekelleşmeyi ve üreticinin alın terinin istismarını önlemek için ilgili bakanlarımız ve milletvekillerimizle yönetmelik üzerinde çalışıyoruz. Üreticimizin mağdur olmaması için,tüm tedbirleri alıyoruz. Üreticimiz adına her anını takip ettiğimiz bu süreç devam ederken, üreticilerimiz lehine olacak yeni bir yasa teklifi verdik ve görüşülerek kanunlaştı.Kurallara aykırı ve illegal tütün ticaretini yapanlar ile ilgili 1 Temmuz’da uygulanacak cezaları bir yıl süre ile ertelendi. Ayrıca mevcut kanunda yer alan ‘tam ve yeni teknoloji’ şartını ortadan kaldırarak, üreticimizin üzerindeki büyük bir yükü de kaldırıyoruz. Böylece kooperatifler, daha az masrafla tesis kuracak, büyük meblağlı teknolojiyi transfer etmek ve yeni makine almak zorunda kalmayacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

Ahmet Aydın, TBMM’nin 26. döneminin kapanışını tütün ile ilgili maddenin geçirilmesiyle kapatıldığını belirterek, 26. dönemde hayırlı hizmetlere imza atıldığını ve meclisin 27. dönemde de güzel hizmetlerin ortaya çıkmasına vesile olması temennisinde bulundu.