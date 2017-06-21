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21 Haziran 2017 12:06

TBMM Başkanvekili Aydın ve milletvekilleri Çat Barajı tünelini inceledi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve beraberinde Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat Çelikhan’ın Çat Barajı Tünel inşaatını inceledi.

TBMM Başkanvekili Aydın ve milletvekilleri Çat Barajı tünelini inceledi

21 Haziran 2017 12:06


Milletvekilleri ile birlikte AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mahmut Avcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık,Çelikhan Çat Barajı tünelinde incelemelerde bulundu.


TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yıllardır üzerinde durdukları Çat Barajı tünelinin çalışmalarının yapıldığı bölgede olduklarını çalışmada ciddi bir aşama kaydettiklerini belirtti.


Tünelin bitmesinin ardından Çelikhan üreticisi cazibe yolu ile arazilerini sulayacaklarını aktaran Aydın, Çelikhan ve Pınarbaşı halkının enerji maliyetinden kurtulacağını söyledi.


AK Parti hükümetleri döneminde Çelikhan ilçesinin son yıllarda ciddi manada yatırım aldığını sözlerine ekleyen Aydın, hizmetlerin devam edeceğini söyledi.


Milletvekilleri ve Adıyaman Valisi Abdullah Erin, daha sonra Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’un verdiği iftarda bir araya geldi.


İftara, Kaymakam Adem Kaya,Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Ak Parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.




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