TBMM Başkanvekili Aydın’a sergi salonu açılışında büyük ilgi

Tut ilçesinde bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için giden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Tut Kaymakamı Onur Şatıroğlu’nu makamında ziyaret etti. Bu ziyarete İşadamı Ercan Öncebe, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, İl Genel Meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti. Ahmet Aydın daha sonra çarşı esnafını ziyaret ederek, Tut Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu açılışına geçti.

Burada ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kadın, Ahmet Aydın’a sevgi gösterisinde bulunarak, alkışlar ve zılgıtlar ile karşıladı.

Programın açılışında konuşan Tut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Uyar, amaçlarının kadınlara ve topluma hizmet etmek olduğunu ve bu yönde toplumun beklenti ve taleplerini en üst seviyede yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra konuşan Ahmet Aydın ise, kadınlara müjde vererek iş kurs destekli 80 kişilik bir kurs açılacağını söyledi.

Ahmet Aydın burada yaptığı konuşmada ayrıca, “Kim nerede taş üstüne taş koyuyorsa, kim millet adına makamlarını milletin hizmetine sunuyorsa, kim bu milletin gönlünde taht kuruyorsa milletin hayır duasını alıyorsa o doğru yoldadır. Tut Halk Eğitim Merkezi çok güzel faaliyetler yürütüyor. Demek ki emek verince, elinden tutunca, kadınlarımızın eli değince her şey güllük gülistanlık oluyor. Buradan özellikle Akçatepeli kadınlara şu müjdeyi vermek istiyorum. Bayramda sonraki ilk Pazartesi su sorununuzun giderilmesi için çalışmalar başlıyor” dedi.

Konuşmalardan sonra sergi salonunun açılışı yapıldı. Açılışta Ahmet Aydın’a tablo hediye edildi.

Aydın daha sonra parti binasına geçerek, partilileri dinledi.