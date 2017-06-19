TBMM Başkanvekili Aydın’dan ‘hayırlı osun’ ziyaretleri

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın beraberinde AK Parti İl Başkanı Abdurrrahman Dimez, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem ile kurum ve kuruluşlara ziyarette bulundu. Ahmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreterlik görevine atanan Sami Işık ve İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Can Erdoğan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, İl Özel İdarenin çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ahmet Aydın, Işık ve Erdoğan’a yeni görevlerinde başarılar diledi.