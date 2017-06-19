Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 14:14

TBMM Başkanvekili Aydın’dan ‘hayırlı osun’ ziyaretleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman ziyaretinde bazı kurum ve kuruluşlara ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Aydın’dan ‘hayırlı osun’ ziyaretleri

19 Haziran 2017 14:14


TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın beraberinde AK Parti İl Başkanı Abdurrrahman Dimez, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem ile kurum ve kuruluşlara ziyarette bulundu. Ahmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreterlik görevine atanan Sami Işık ve İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Can Erdoğan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.


Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, İl Özel İdarenin çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ahmet Aydın, Işık ve Erdoğan’a yeni görevlerinde başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!