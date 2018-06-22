TBMM Başkanvekili Aydın’dan müjde

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Besni ve Samsat İlçe Tarım Müdürlükleri binasının girişimler neticesinde 2018 yılı ek yatırım programına alındığını kaydetti.

Ahmet Aydın, “ Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binası merkez ilçede yapılan testler sonucunda 3 ayrı yerde hizmet binasında hizmet veriyordu. Bu binalar yıkıldı. Yıllık 342 bin 555TL kira ödeniyordu. Başbakanlık tarafından bina yapımı için izin verilmiş olup Bakanlıkça 2016 yılı yatırım programına alınmıştır. TMO Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında arsaların değer tespiti yapıldı. Arsaların devir işlemlerinden sonra 2018 yılı sonbaharında ihalesi tamamlanarak 28 dönümlük arsa üzerinde inşaata başlanacaktır. Şu anda projeler Bakanlığımız Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çizilmektedir. Ayrıca burada yalnızca İl Müdürlüğü hizmet binası değil Adıyaman çiftçisine hizmet edecek bir Çiftçi Eğitim Merkezi de programa alınmıştır. 28 dönümlük aynı arsa üzerine yapılacak Çiftçi Eğitim Merkezi Adıyaman Tarımı açısından büyük önem arz etmektedir.

Besni ilçemizdeki mevcut bina ise ihtiyaca cevap vermemektedir. Besni İlçe Müdürlüğünün toplam personel sayısı 60 olmasına rağmen toplam 11 odalık küçücük bir binada hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Samsat ilçemizde yaşanan deprem sonrası İlçe Müdürlüğü hizmet binası da dahil olmak üzere birçok kamu binası kullanılamaz duruma gelmiştir. Prefabrik hizmet binası faaliyete geçirilerek burada kısıtlı imkanlarla hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 2018 yılı sonbahar döneminde İl Müdürlüğümüz Hizmet Binası, Besni ve Samsat İlçe Müdürlükleri binaları ve Çiftçi Eğitim Merkezi ihaleleri tamamlanarak inşaatlarına başlanacaktır” diye konuştu.