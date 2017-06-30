TBMM Başkanvekili Aydın’dan Öz’e ziyaret

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, geçtiğimiz günlerde genel sekreterlik sözleşmesini yenileyen Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz’ü ziyaret etti. Ziyarette Adıyaman’da yapılan sağlık yatırımları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman merkez ve ilçelerde yapılan sağlık yatırımları, hizmet kalitesinin arttırılması, yeni hizmet alanlarının oluşturulması, yatırım programına alınan sağlık tesisleri ile ilgili görüşüldü.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz’e ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek, sağlık yatırımlarının yakından takipçisi olduklarını kaydetti.

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık yatırımları konusunda TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın her türlü desteğini yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Ziyarette Tıbbi Hizmetler Başkanı Cengiz Yorulmaz, Mali Hizmetler Başkanı İbrahim Halil Kaya, İdari Hizmetler Başkanı Osman Aydın’ da hazır bulundu.