TBMM Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’dan ATSO’ya ziyaret

TBMM Meclis Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti yönetiminden oluşan bir heyetle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu’yu ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Ziyarette, ATSO Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş Ahmet Metin Günay, Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Yargucı, Hacı Dikmen hazır bulunurken ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, TBMM Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’a ülke ve Adıyaman ekonomisiyle ilgili sorunları aktardı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının kentteki sivil toplum kuruluşlarının lokomotifi olduğuna dikkat çeken TBMM Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın; “Ben öncelikle Ticaret ve Sanayi Odamızın yönetimine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de başarılı hizmetler diliyoruz. Seçim süreci içerisindeyiz. Bu dönemde teşkilatımızın yapmış olduğu programlar dahilinde İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte sahadayız toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Adıyaman’ın dinamikleri olan sivil toplum kuruluşlarına ki bunun en önemli öncülerinden olan Ticaret ve Sanayi Odamıza ziyarette bulunduk. Hem Türkiye ekonomisi hem ilimiz ekonomisi üzerinde zaman zaman istişareler yapıyoruz. Adıyaman için neler yapabiliriz, Türkiye’deki ekonomik durumla ilgili düşünceleri nelerdir karşılıklı bir fikir teatisi ve Adıyaman sanayisinin, ticaretinin gelişmesi anlamında da bize yol gösteren değerli fikirlerini projelerini önerilerini dikkate alıyoruz. Geçen dönemde de önceki dönemlerde de gerek hem bizim kendi içimizde uyumlu çalışmamız hem de Adıyaman’daki bu yerel dinamiklerle olan yakın irtibatımız sayesinde gerçekten Adıyaman’a çok ciddi eserler kazandırdık” dedi.

Aydın konuşmasının devamında, “Bugün Adıyaman OSB’leri sadece merkezle sınırlı değil Kahta, Besni Gölbaşı da dahil çok sayıda yatırımcı barındırıyor. İstihdam sayısında son 3-4 yıl içerisinde özellikle istihdam sayısında ciddi bir artış oldu. Bir taraftan OSB’lere yapılan yeni yatırımların altıncı bölge teşviklerinden istifade ediyor olması yeni cazibe merkezleri programına alınması gibi etkenler diğer taraftan sanayi sitelerimizin her türlü altyapı ve üstyapısıyla ilgili bizim gayretlerimiz onları ciddi bir noktaya taşıdı. Yatırımcıya hazır bir halde sunmamız onlarda etkili oluyor. Tabi Adıyaman’ın kendisi de huzur şehri. Sermaye hassastır ve huzurun olduğu yere gider. Bu anlamda Adıyaman yatırım noktasında ciddi bir artış görüyor. Mermer İhtisas OSB’mizin müteşebbis heyeti de belirlendi. İlk etapta yeni dönemde buradaki yerel aktörlerle birlikte Adıyaman’da bir Mermer İhtisas OSB kuruyoruz. Bu madenden ilave bir istihdam sağlamış olacağız. Bu önemli yatırımlar şehrimizin marka değerini yükseltiyor. Sayın Başkana ve değerli yönetimine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Onlarda Adıyaman’ın gelişimi için katkı sunmaya çalışıyorlar. Şehir hepimizin şehri. Adıyaman hepimizin başka gidecek başka gidecek ülkemiz yok. Bu ülke için hepimiz ter döküyoruz hamdolsun iyi noktadayız” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “Bugüne kadar bütün STK’larla partimizin çok ciddi işbirliği var. Bizim temel hedefimiz büyük Türkiye’yi oluşturmaktır. İktidarı Allah bugün bize nasip etmiştir. Biz hizmet adına yola çıktık. Bu hizmeti de inşallah tekrar bize Tayyip Erdoğan liderimize ve AK Partimize teveccüh olursa ki inanıyorum bunu sahada gezerken görüyoruz. Planlı programlı bütün ekipler halkla buluşuyor kendimizi anlatıyoruz. Bu gayretin sonucu da cenabı Allah’ın takdiridir. Rabbim bizler ve memleket hakkında hayırlısını versin” dedi.

İş dünyasının istikrara ihtiyacı olduğunu belirten ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Özellikle iş dünyasını temsil eden bir kurum olarak önemli bir süreçten geçtiğimizi ifade etmek isterim. Ülkemiz 3 yılı aşkın süredir ülkemiz seçim atmosferinden çıkmadı. Türkiye arifesinde olduğumuz önemli bir seçimi icra edecek. Her şeyden önce iş dünyasını temsil eden bir kurum olarak şunu temenni ediyoruz. Biz istikrar istiyoruz. Her zaman söylediğim bir cümle vardır. Hem siyasi istikrar hem de ekonomik istikrar bunların sürekli at başı birlikte gitmesi gerektiğine inanıyorum. Bir tarafı eksik olursa olmuyor. Onun için diyoruz ki hem ekonomi hem siyasi istikrarın beraber gitmesi lazım. Şenlik havasında seçimi icra etmemiz bizi mutlu ediyor. Temennimiz bu şekilde neticelenmesidir. Tabi ki oy insanın iradesidir namusudur her şeyidir. Sandıkta tecelli eden durum ne olursa olsun kimin lehine kimin aleyhine olursa olsun herkes bu neticeye eyvallah demek zorundadır. Geçtiğimiz dönemde Ahmet başkanımız ve beraberindeki diğer milletvekillerimizin bir ahenk içerisinde çalıştıklarını gördük. Ondan dolayı bende şahsım ve kurumum adına kendisini tebrik ediyorum. İş dünyası olarak herkese aynı mesafede yaklaşıyoruz. Söylem ve eylemlerimize dikkat etmemiz lazım. Biz hep bu titizlikle olaya yaklaştık. Ama insanların hak ettiklerini de söylemeliyiz. Ahmet başkan bu dönem beraberindeki milletvekilleriyle beraber hem kendi şahsıyla beraber Adıyaman için bir değerdir, kazanımdır. Ben inanıyorum ki bundan sonra da kendisiyle beraber parlamentoya girecek arkadaşlarla bugüne kadar olduğu gibi yine ahenk içerisinde yine birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci idrak ederiz. Bizde sivil toplum örgütü olarak yeni bir seçimden geçtik. Allah izin verirse 4 yıl yine beraberiz. Bizim gayemiz Adıyaman’a iş yapmak, katma değer üretmek. Bizim derdimiz Adıyaman’ı bir yere taşımak. İnanıyorum ki bütün siyasi partilerin ve adayların da amacı budur. Hep beraber üç ayda bir ekonomi koordinasyon kurulu toplantısını yapmayı başardık iyi bir yere getirdik. Memleketin eksiklerini masaya koyduk. Olması gerekenleri kendisi sağolsun anında sorunları halletti. Bu diğer milletvekilleriyle de olunca kentin atanmış ve seçilmişleriyle birlikte olunca daha kolay neticeleniyor. Herkese başarılar diliyoruz. Ben İl Başkanımız, İlçe Başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ediyor, sizlere başarılar diliyorum” şekilde konuştu.