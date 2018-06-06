Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 13:20

Teç-Sen basın açıklaması ile taleplerini dile getirdi

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından iktidar ve iktidara aday siyasilerden beklentilerini dile getirdiler.

Teç-Sen basın açıklaması ile taleplerini dile getirdi

06 Haziran 2018 13:20


Adıyaman Valiliği önünde Teç-Sen İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı basın açıklamasını okuyan Teç-Sen İl Başkanı Mehmet Teker, siyasilerin seçim taahhütlerinde memurları ilgilendiren bir şey olmadığını dile getirdi.


Mehmet Teker açıklamasında, “Seçim sürecinin başladığı günden bugüne kadar, emekli 12 milyon vatandaşımız bayram ikramiyesi ile sevindirilmiş, 2 buçuk milyon memur buruk kalmıştır. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi bir buçuk milyon kamu çalışanına 3600 ek gösterge verileceği müjdesinde bile, geriye kalan bir milyon devlet memuru, üvey evlat gibi görülmüş kapsam dışında bırakılmıştır.


Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle çalışırken alınan ücret ile emeklilik aylığı arasında fark düşürülmüş olacak ve emekliliği gelmiş ama düşen ücretler nedeniyle emekli olamayan kamu çalışanları gönül rahatlığıyla emekliliğe ayrılabilecektir.


Peki geriye kalan bir milyon memur ne olacak. Bu haliyle boynu bükük bir şekilde sabredebildiği yere kadar çalışmaya mahkum olacaktır. İlan edilen 3600 ek gösterge artışının kapsamı, bu haliyle memurlar arasında adaletten uzak, ikircikli bir tutum olmuştur.


Bizler bugün, 24 Haziran seçimleri öncesi milli eğitim bakanlığında kamuda görev yapan genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler sınıfında görev yapan eğitim ve kamu çalışanlarının ortak taleplerini iktidara talip olan aday ve partilere hatırlatmak. Vaatlerde dahi üvey evlat durumuna düşmüş bir milyon kamu çalışanın ortak sesi olmak adına basın açıklaması yapıyoruz” dedi.


Mehmet Teker, ek göstergenin sadece bazı unvanlar ile sınırlı tutulmaması gerektiği, emekliye yaşatılan çifte bayramın bu bayramdan başlayarak memurlara da yaşatılması gerektiğini, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısını ihtiva eden kurumların tümünün adil ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmasını istediklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    38°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    38°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    38°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç