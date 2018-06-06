Teç-Sen basın açıklaması ile taleplerini dile getirdi

Adıyaman Valiliği önünde Teç-Sen İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı basın açıklamasını okuyan Teç-Sen İl Başkanı Mehmet Teker, siyasilerin seçim taahhütlerinde memurları ilgilendiren bir şey olmadığını dile getirdi.

Mehmet Teker açıklamasında, “Seçim sürecinin başladığı günden bugüne kadar, emekli 12 milyon vatandaşımız bayram ikramiyesi ile sevindirilmiş, 2 buçuk milyon memur buruk kalmıştır. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi bir buçuk milyon kamu çalışanına 3600 ek gösterge verileceği müjdesinde bile, geriye kalan bir milyon devlet memuru, üvey evlat gibi görülmüş kapsam dışında bırakılmıştır.

Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle çalışırken alınan ücret ile emeklilik aylığı arasında fark düşürülmüş olacak ve emekliliği gelmiş ama düşen ücretler nedeniyle emekli olamayan kamu çalışanları gönül rahatlığıyla emekliliğe ayrılabilecektir.

Peki geriye kalan bir milyon memur ne olacak. Bu haliyle boynu bükük bir şekilde sabredebildiği yere kadar çalışmaya mahkum olacaktır. İlan edilen 3600 ek gösterge artışının kapsamı, bu haliyle memurlar arasında adaletten uzak, ikircikli bir tutum olmuştur.

Bizler bugün, 24 Haziran seçimleri öncesi milli eğitim bakanlığında kamuda görev yapan genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler sınıfında görev yapan eğitim ve kamu çalışanlarının ortak taleplerini iktidara talip olan aday ve partilere hatırlatmak. Vaatlerde dahi üvey evlat durumuna düşmüş bir milyon kamu çalışanın ortak sesi olmak adına basın açıklaması yapıyoruz” dedi.

Mehmet Teker, ek göstergenin sadece bazı unvanlar ile sınırlı tutulmaması gerektiği, emekliye yaşatılan çifte bayramın bu bayramdan başlayarak memurlara da yaşatılması gerektiğini, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısını ihtiva eden kurumların tümünün adil ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmasını istediklerini söyledi.