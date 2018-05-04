Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 17:54

Teç-Sen eğitim çalışanların sorunlarını meclise taşıdı

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, eğitim çalışanlarının hakları ile ilgili mecliste çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Teç-Sen eğitim çalışanların sorunlarını meclise taşıdı

04 Mayıs 2018 17:54


Teç-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, tüm eğitim çalışanlarının hakları için Türkiye Büyük Millet Meclisinde Adıyaman milletvekillerinin yanı sıra başka illerin milletvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.


Meclise 2 adet kanun teklifi ve eğitim çalışanlarının sorunlarını yüz yüze söyleme fırsatı bulduklarını kaydeden Teker, “Kanun teklifleri için vekillerden destek sözü aldık. Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi ve yardımcı hizmetler sınıfı personellerinin 1 defaya mahsus genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi ile ilgili teklif verdik” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç