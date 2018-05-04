Teç-Sen eğitim çalışanların sorunlarını meclise taşıdı

Teç-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, tüm eğitim çalışanlarının hakları için Türkiye Büyük Millet Meclisinde Adıyaman milletvekillerinin yanı sıra başka illerin milletvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meclise 2 adet kanun teklifi ve eğitim çalışanlarının sorunlarını yüz yüze söyleme fırsatı bulduklarını kaydeden Teker, “Kanun teklifleri için vekillerden destek sözü aldık. Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi ve yardımcı hizmetler sınıfı personellerinin 1 defaya mahsus genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi ile ilgili teklif verdik” diye konuştu.