Teç-Sen'den görevde yükselme ve unvan değişikliği açıklaması

Teç-Sen İl Başkanı Mehmet Teker, sendikanın yetkililerin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile eğitim çalışanlarının güncel soru ve sorunları ile ilgili bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Mehmet Teker görüşme sonrası ,görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Görevde Yükselme Sınavlarını (memurluk/şeflik) 22/10/2018 tarihinde gerçekleştirilmek üzere bakanlıkça planlama yapılmıştı. Bakanlıkça belirlenen bu tarih sendikamızca da kamuoyuyla daha önce paylaşılmıştı. Ancak Personel Genel Müdürlüğünün iş takviminde ki yoğunluk, Bakanlık teşkilat ve yapısında yapılacak değişim ve dönüşümler gibi konuların aciliyeti sebebiyle sınavların daha önce açıklanan tarihte yapılamayacağı bakanlık yetkilileri tarafından heyetimize ifade edilmiştir. Buna göre Unvan Değişikliği Sınavının(teknisyen, tekniker,programcı vb.) Şubat 2019 tarihinde yapılması,Unvan Değişikliği Sınavının iş ve işlemlerinin tamamlamasından hemen sonra (Mart veya Nisan 2019) Görevde Yükselme Sınavlarının (memurluk/şeflik) yapılması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında mülakat uygulanmaması için Makam Onayı alınmasına veya Mülakat Puanlarının Sınav Puanları ile eşit olacak şekilde belirlenmesi, konularında mutabakata varılmıştır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığında GİH-THS-SHS ve YHS sınıflarında görev yapan ve şartları ‘Öğretmen' kadrosu için uygun olan eğitim çalışanlarının Unvan Değişikliği Sınavı ile ‘Öğretmen' kadrolarına atanabilmeleri için çalışma yapılması konusu heyetimizce bakanlık yetkililerine iletilmiştir” diye konuştu.