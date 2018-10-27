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Tekstil işçileri meme kanseri konusunda bilgilendirildi

Adıyaman’da tekstil ve konfeksiyon atölyelerinde çalışan işçilere “Erken Tanı Hayat Kurtarır” Projesi kapsamında meme kanseri hakkında bilgilendirici eğitim verildi.

Adıyaman'da tekstil ve konfeksiyon atölyelerinde çalışan işçilere “Erken Tanı Hayat Kurtarır” Projesi kapsamında meme kanseri hakkında bilgilendirici eğitim verildi.


Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde Kanser Haftası nedeniyle tekstil ve konfeksiyon atölyelerinde çalışan kadınlara ve genç kızlara “Erken Tanı Hayat Kurtarır” Projesi kapsamında meme kanseri hakkında bilgilendirici bir eğitim verdi.


Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Hasan Özürk, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik tarafından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan konfeksiyon atölyesinde çalışan yaklaşık 130 kadın ve genç kıza eğitim verildi.


“Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü olarak eğitimlere devam ettiklerini belirten Başkan Hasan Öztürk, bu projeyi önemsediklerini dile getirdi.


Adıyaman Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplu Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik tarafından verilen eğitimlerde meme kanserindeki erken teşhisin önemine değinildi.


Sine vizyon ile görsel bir eğitim veren Ebe Şengül Kayaalp, bütün kadınların meme kanserine yakalanma riski taşıdığına dikkat çekti.


Ebe Serap Çelik ise daha sonra model meme üzerinde kadınların kendi kendine nasıl kontrol yapması gerektiğini, belirtilerin nasıl tespit edildiği konusunda uygulamalı eğitimler verdi.

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