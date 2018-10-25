Temizlik ekipleri rutin sabah temizliğine devam ediyor

Daha temiz bir Adıyaman için yola çıkan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelindeki temizlik çalışması sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün ilk ışıkları ile birlikte şehir merkezinde caddeleri yıkayarak başladığı çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak ve gece geç saatlere kadar temizlik yapılıyor.

Yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, amaçlarının daha temiz bir Adıyaman olduğunu ve bunun için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasından memnuniyet duyan vatandaşlar ise yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti.