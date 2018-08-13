Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Adıyaman Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Yeğen, Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi yakınlarında kaldırımı temizlerken bir cüzdan buldu. Bulduğu cüzdanın içerisinde bir takım evrak ile 700 TL para ile karşılaşan Yeğen, durumu amirlerini ve çevredeki esnafa söyledi. Herkese bilgi veren Yeğen bir gün sonra cüzdanın sahibi olan Mehmet Nurullah Altındağ’a, ulaştı. Bulduğu parayı sahibine teslim eden Yeğen, teslim ettiği için oldukça mutlu olduğunu vurguladı.

Yeğen, “Sabah beş buçukta işe başladım. İşe başladığım saatte bir cüzdan buldum. Cüzdana baktım vicdanım rahat etmedi. Amirlere ve müdürlere bilgi verdim cüzdanın sahibini bulmak için. İletişime geçtik, sahibine ulaştık, şimdi teslim ettim. Vicdanım çok rahat. Bu aziz mübarek günde gencin parasını verdim. Borcu vardır, harcı vardır, o yüzden ben rahat uyuyamadım. Çok şükür teslim ettim sağ salim. İnşallah bir daha telefonunu ya da cüzdanını kaybetmez. İçerisinde 700’e yakın para vardı” dedi.

Daha sonra konuşan cüzdan sahibi Mehmet Nurullah Altındağ ise “Gece cüzdanımı kaybettim, sağ olsun abim bulmuş. Sabah benimle iletişime geçti. Geldim ve kendisinden aldım. İçerisinde bir miktar para vardı, benim de borcum vardı. Düşünüyordum işte gece nasıl ödeyeceğim falan diye. Sağ olsun sabah bana güzel haber verdi, Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.