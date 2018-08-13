Tescilli anıt ağacın dalı kırıldı

Gölbaşı ilçesi Yukarı Nasırlı köyünde bulunan ve kurul tarafından tescillenen 460 yıllık olduğu tahmin edilen anıt ağacın dalları çürüdü. Anıt ağacın çürüyen dalı kırıldı. Kırılma esnasında ağacın altında bulunan traktörün üzerine düştü. Traktörde maddi hasar meydana gelirken, kırılma esnasında ağacın altında olan vatandaşlar dalın çatırdamasıyla kaçışarak olası yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

Kırıl dal daha sonra parçalanarak yerinden kaldırıldı.

Yukarı Nasırlıdaki doğu çınarının 460 yaşında olduğu, 50 metre boyunda ve 710 metre karelik bir alanı kapladığı belirtildi.