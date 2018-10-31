Tescilli asırlık çınar çürüyor

Adıyaman merkez Eskisaray Camii'nin avlusunda bulunan asırlık çınarın gövdesi ayrılmaya başlayınca iple bağlandı.

Eski Saray Cami avlusunda yer alan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacının gövdesinde çatlaklar oluşmaya başladı. Daha önce bir defa ağacın en alt gövde kısmında çıkan yangında hasar gören çınar ağacı geçtiğimiz yıl tescillenmişti.

2017 yılında Şanlıurfa Tabiat Varlıkları Koruma Bölge komisyonu tarafından ‘anıt ağaç' olarak tescillenen asırlık çınarın gövdesinin birbirinden ayrılmaya başlaması nedeniyle iple bağlandı.

Gövdenin birbirinden ayrılmasını önlemek için ilkel yöntemlerle bağlayan çınar ağacı yıllara meydan okumaya devam ediyor.