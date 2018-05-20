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20 Mayıs 2018 11:55

Tespih hırsızları tutuklandı

Adıyaman tarihi Oturakçılar Pazarında bulunan 3 ayrı işyerinden tespih ve gümüş takı çalan hırsızlar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tespih hırsızları tutuklandı

20 Mayıs 2018 11:55


Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Ulu Cami Mahallesi Tarihi Oturakçı Pazarında bulunan 3 tespih iş yerine giren H.B., M.E.T., M.S., A.Y. ile A.A. ve M.S’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yapan 6 şahıs çaldıkları malzemelerle beraber yakalandı. Yakalanan ve daha sonra emniyette ifadeleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan H.B., M.E.T., M.S., A.Y. ile A.A. ve M.S., isimli 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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