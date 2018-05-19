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19 Mayıs 2018 17:07

Tespih hırsızları yakalandı

Adıyaman tarihi Oturakçılar Pazarında bulunan 3 ayrı işyerinden tespih ve gümüş takı çalan hırsızlar polis tarafından çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Tespih hırsızları yakalandı

19 Mayıs 2018 17:07


Hırsızlık olayı önceki gün Ulu Cami Mahallesi Tarihi Oturakçı Pazarında bulunan tespih satıcılarında meydana geldi. Gece tespih satışı yapan 3 iş yerine giren 4’ünün yaşı küçük toplam 6 hırsız polis tarafından bir gün sonra yakalandı. Oturakçı Pazarında bulunan 1 işyerinden çeşitli özelliklerde ve renkte yaklaşık maddi değeri 5 bin TL olan 100 adet tespih, ikinci işyerinde yaklaşık 100 adet tespih ile 2 kilo gümüş yaklaşık maddi değeri 12 bin TL, üçüncü işyerinde ise işyerinde asılı vaziyette bulunan ceketinin cebinden 1 adet 20 TL’lik tespih çalındı.


Polis ekipleri hırsızlık olayının ardından olay yerinde ve güvenlik kameralarında yaptıkları çalışma sonrasında hırsızlığı gerçekleştiren şahısları tespit etti.


Polis ekipleri yaptıkları operasyon ile yaşları küçük olan H.B., M.E.T., M.S., A.Y. ile A.A. ve M.S. isimli şahısları çaldıkları tespihlerle birlikte yakaladı. Yaşları küçük olan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğerleri ise Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeleri alınmak üzere götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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