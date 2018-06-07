Ticaret Borsasının tahlil laboratuarı hizmete girdi

Adıyaman Ticaret Borsası,1997 yılından beri önemli süreçlerden geçerek, bölgenin sosyal, kültürel ve sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor. Hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden, her geçen gün hizmet anlayışını geliştirme gayretinde olan Adıyaman Ticaret Borsasından çiftçiler için önemli bir hizmeti daha sundu.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, bölgenin gelişiminde etkin rol oynayan bir kurum olduklarını belirterek, “Çiftçi ve üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda, gıda biliminde her geçen gün ilerleyen teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla laboratuvar kurulmasına karar verdik. Adıyaman Ticaret Borsası, yaptığı hububat analizleriyle üretici ile tüccar ve sanayici arasında köprü olurken, laboratuvarında da hububatın kalitesini ölçüyor. Ekmeklik buğdaydan makarnalık buğdaya varana kadar pek çok ürünün analizi Adıyaman Ticaret Borsası Hububat Analiz Laboratuarında yapılmaktadır.

Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar analizleri ile buğdayda fiziksel analizlerin yanında,yaş gluten, indeks, sedim ve gecikmeli sedim değerlerinin de kimyasal olarak analizi yapılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca ekmeklik ve makarnalık buğdaylardan alınan un örnekleriyle, hamurun yoğurmaya ve uzamaya karşı gösterdiği direnç test edilmektedir” dedi.

Fırat konuşmasında, “Adıyaman Ticaret Borsası olarak amacımız, çiftçimizin elde ettiği ürünün analizini yapıp kalitesini belirlemek ve ürünün hak ettiği fiyata alıcısını bulmasıdır. Bu amaçla kurduğumuz ve Adıyaman’ın hizmetine sunduğumuz hububat analiz laboratuvarımızı Adıyaman halkına armağan etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Deneyimli ve alanında hakim personellerimizin üstün gayretleri, son teknoloji ile üretilen cihazlarımız ile çağın gereksinimlerine uygun ortamımızda analizlerimiz, büyük bir titizlikle yapılacaktır. Adıyaman Ticaret Borsası olarak yenilikçi proje ve çalışmalarımız devam edecek. Laboratuvarımızın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.