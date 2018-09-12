Tıp fakültesinde uygulama eğitimleri başladı

Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ilk eğitim programına Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın'ın yanı sıra akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülnur Tarhan ile Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Necati Üçler'in Fakülte ve Adıyaman ilini tanıtımlarıyla başlayan program, Üniversitenin tanıtımının yer aldığı sinevizyon gösterimi ve konuşmalar ile devam etti.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hekim adaylarına tavsiyelerde bulundu. Üniversitedeki son yedi yılda kat edilen mesafeye değinen, değişim ve gelişimden örnekler veren Rektör Gönüllü, "Üniversitemiz son yedi yılda kapalı alanını yedi kat arttırmıştır. Çevre bakımından önemli çalışmalara imza atılırken, sosyal ve sportif tesisleri de inşa ettik. Eğitim-öğretimin yanı sıra yaşayan ve yaşatan bir üniversite olmak için çalıştık. Bunları hükümetimizin sayesinde yaptık. Buradan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizler de Adıyaman Üniversitesinde okumanın ayrıcalığını yaşayacaksınız" dedi.

Esas olanın iyi niyet, temiz kalp ve çalışmak olduğunu belirten Gönüllü, "Ehliyetli olmak önemlidir. Yani işinizi en iyi yapanlardan biri olmalısınız. Toplumda mesleğiniz açısından iyi olursanız bu yöndeki eksiklikleri gidermiş oluruz. Ama nefsimiz ile ilgili insanlara, canlılara ve cansızlara sevgi ve muhabbetimizi iyi geliştirmemişsek toplumda eksik kalmışız demektir. Bizlere emeği olan insanlara vefalı olmamız, küçüklere sevgili, büyüklere saygılı olmalıyız. Unutmamalıyız ki mutluluk zenginlikle değil, gönlümüzün güzel olmasına bağlıdır. İnsanlara karşı hayırlı olmak gerekir. En büyük hazine ilimdir. Hepinizi geleceğe ve onun güzelliklerine giderken mutmain ve mutlu bir topluluk olmanızı temenni ediyor, güzelliklerin sizlerle olmasını, kötülüklerin sizlerden uzak olmasını diliyor, hepinize tekrardan hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın ise konuşmasında, "Öncelikle şunu belirtmek isterim; son zamanlarda hedefleri her geçen gün büyük atılımlar yapan ülkemize değişik usul ve metotlarla yapılmaya çalışılan saldırıları, ekonomik baskıları ve terörün her türlüsünü üniversite olarak lanetliyoruz. Aksine birlik ve beraberliğimiz artarak devam edecektir. Biz lider ülke olma yolunda sancılı ancak emin adımlarla ilerleyeceğiz. Fakültemiz, gerek bilimsel gerekse de altyapı olarak başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ve ekibimizin gayret ve çalışmalarıyla gelişerek bu günlere ulaşmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yıl da yeni umutlarla, yeni akademik yıla başlamış bulunuyoruz. Özel bir meslek olan hekimliğe adım atan öğrencilerimize kucak açtık. Bizler eğitmenleriniz olarak bu heyecanı tıpkı velileriniz gibi yüreğimizde yaşıyoruz. Şahsım ve arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Hekimlik ustadan çırağa aktarılmasıyla yoğrulan bir meslek, bir emanettir. Bu emaneti gönüllü olarak almak isteyen elçilersiniz. Hekimlik yüce bir meslektir. Bizler sizlerin tıbbı en donanımlı şekilde öğrenmeniz için buradayız. Sadece tıbbi bilgileri değil yüksek etik ve ahlaki değerlere sahip bireyler olmanız, hastalarınıza empati ile yaklaşıp şefkatinizi hissettirmeniz en büyük hedeflerimizdendir. Bunun için çağın gereklerini yakalayabilecek şekilde çalışmanızı istiyoruz. Sınıfınızı geçmek için değil, mesleğinizi öğrenmek için çalışacağınıza inancımız tamdır" dedi.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesinin yeni öğrencilerine Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Önder Yumrutaş tarafından tıp eğitimine uyumlanma eğitimi verildi.

Üniversitemiz genel akademik takviminden farklı olarak daha erken eğitim-öğretime başlayan Tıp Fakültesinin ardından diğer Fakülte ve Bölümler için de derslerin başlayacağı 24 Eylül tarihinden itibaren benzer uyumlanma eğitimi programları düzenleneceği öğrenildi.