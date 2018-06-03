Edinilen bilgilere göre, S.Ş., idaresindeki 46 ER 288 plakalı tır ile D.D. idaresindeki 02 HN 512 plaka otomobil, Bağpınar Köyü yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlar, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.