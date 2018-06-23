Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 16:49

Tır önce otomobile sonra kamyona çarptı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tır önce otomobile sonra kamyona çarptı

23 Haziran 2018 16:49


Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan S.D. yönetimindeki 27 FM 176 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.Z.H. sevk ve idaresindeki 27 VU 136 plakalı otomobile ve ardından E.D. sevk ve idaresindeki 02 DD 399 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi.


Kazada S.D. isimli şahıs yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç