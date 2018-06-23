Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan S.D. yönetimindeki 27 FM 176 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.Z.H. sevk ve idaresindeki 27 VU 136 plakalı otomobile ve ardından E.D. sevk ve idaresindeki 02 DD 399 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi.

Kazada S.D. isimli şahıs yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.