Adıyaman Gölbaşı Gaziantep karayolu üzerinde şarampole uçan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ali Ulaç idaresindeki 31 V 1901 plakalı tır, Adıyaman Gölbaşı Gaziantep karayolunun 18. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada tır sürücüsü Ali Ulaç ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.