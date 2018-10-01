Tiyatro topluluğuna oyuncular seçiliyor

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi 2018-2019 eğitim sezonunda Tiyatro Eğitmeni Sabri Demir'in koordinatörlüğün de farklı oyunlarla sezon hazırlıklarına başladı. Tiyatro topluluğu Eylül ayı boyunca sosyal medya ve afişlerle yaptığı tanıtımlarla, oyunlarda görev alacak yetenekli ve kendine güvenen çalışma arkadaşlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Oyuncu, oyun yazarlığı ve teknik konular başlıklarıyla 3 kategoride gruplar kurmayı planlayan topluluk, çocuk tiyatrosu başta olmak üzere gençlere ve yetişkinlere yönelik oyunlar için hazırlıklarını tamamlamış yeni yeteneklerle bu oyunları sahneye taşımak istiyor.

Seçmeleri 06 - 07 Ekim tarihlerinde yapacak olan topluluk, bu zamana kadar başvuru yapan adaylar için geçtiğimiz hafta sonu gruplar halinde seçmelerde uygulanacak yöntemler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

15 ve üstü yaş gruplarının başvurabildiği tiyatro topluluğunda üniversite öğrencisinden öğretmene, memurundan diş hekimine kadar her meslekten oyuncu adayı bulunuyor.

Tiyatro Topluluğu Koordinatörü ve Tiyatro Eğitmeni Sabri Demir, “Geçtiğimiz Tiyatro Sezonunun ortalarında çalışmalarına başladığımız ‘Dürümde Kampanya' adlı oyunun sahnelenme sürecinin 24 Haziran Seçim Dönemine denk gelmesi sebebiyle sahneleyemedik. Bu sezon hem bu oyunumuzun daha iyi sahnelenebilmesi hem de başta çocuk oyunları olmak üzere daha farklı oyunlarla tiyatro severlerin karşısına çıkmak istiyoruz. Bu nedenle topluluğumuzun oyuncu ihtiyacını karşılamak amacıyla 06-07 Ekim tarihlerinde oyuncu seçmelerini yapmayı düşündük. En önemlisi de yeni oyunlar üretebilecek, işin mutfak kısmını oluşturacak, ‘oyun yazarlığı atölyesi' adı altında, kalemine ve hayal gücüne güvenen arkadaşları da bir araya getirerek oyun yazar grubu kurmak istiyoruz.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu olarak çalışmalarımızın her aşamasında yanımızda olan ve bizlerden desteğini esirgemeyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Aziz Özbilgiç başta olmak üzere bütün yönetim kadrosuna ve diğer personellerine topluluk adına teşekkür ediyorum.

Topluluğumuza katılmak isteyen tiyatro sever adayları başvuru için Halk Eğitimi Merkezine bekliyoruz" diye konuştu.