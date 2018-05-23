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23 Mayıs 2018 13:42

TOKİ Caddesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, TOKİ Caddesinde afsal çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

TOKİ Caddesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

23 Mayıs 2018 13:42


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yağmur suyu projesi kapsamında TOKİ yolunun daha fazla deforme olmaması ve yağmur suyunun yer altına alınması çalışması nedeniyle bozulan asfaltının yeniden yapıldığını belirtti. Özdemir, "İlçenin muhtelif yerlerinde asfalt ve yama çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ caddemiz yağmur suyu çalışmalarımızdan dolayı deforme olmuştu. Bu yüzden öncelik olarak çalışmaya buradan başladık ve çalışmaları bitirdik. İlçemizin diğer yerlerinde de asfalt çalışmalarımız devam edeceğiz" diye konuştu.




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