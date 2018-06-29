TOKİ dar gelirli aileleri ev sahibi yaptı

Çelikhan Kaymakamlığı sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Çelikhan ilçesinde daha önceden belirlenen 6’sı engelli, 57’si gelir düzeyi düşük aileler ev sahibi oldu. Çelikhan Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi’nde yapılan 252 TOKİ konutu içerisinde yer alan 63 sosyal konutun sahipleri belli oldu. 60 metrekare büyüklüğünde ki 2+1 sosyal konutlar 35 bin TL’ye mal oldu.

Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura ile ailelerin oturacakları daireler belirlendi. Kura çekilişi noter huzurunda yapıldı.

Kura çekiminde konuşan Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki,daha önceden belirlenen 63 ailenin konutlarını kura ile belirlediklerini kaydederek, “Gelir düzeyi düşük olan ve daha önceden tespit ettiğimiz 63 ailemizin evlerini bu gün kura ile belirliyoruz. Konutlar ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıtılıyor. Bize gelen listedeki isimleri araştırarak SYDV mütevelli heyetinin belirlediği kişileri seçerek ayırdık. Konut sahibi olan vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kuraya Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki,İlçe Jandarma komutanı Jandarma Üsteğmen Alper Şentürk,İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan ve hak sahipleri katıldı.