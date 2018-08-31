TOKİ inşaatlarında kırlangıç molası bitti

TOKİ tarafından Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi’nde yapımı devam eden 252 daireli konutlara Mayıs 2018 tarihinde kırlangıçların yuva yapması nedeniyle dış cephe çalışmalarına yetkililer ara vermişti. B1 ve B5 konutlarının duvar, pencere ve çatı saçaklarında kırlangıçlar tarafından kurulan 200’ün üzerindeki yuvada yavru kırlangıçların uçması beklendi. Yaklaşık 33 ay boyunca durdurulan dış cephe çalışmaları yavru kırlangıçların uçup göç etmesi sonrası yeniden başladı. Kırlangıçları 3 ay boyunca beklediklerini belirten inşaat işçilerinden Mehmet Sait Yağlı, “Yaklaşık 3 ay önce kuşlardan dolayı ara vermiştik. Mola vermiştik çalışmalarımıza. Kuşlar şuan gitti, göç ettiler. Kuşların yuvasını bozmadık. Zaten biz buraya yuva yapmaya geldik, yuva bozmaya değil. Şuanda kuşlar gitti, çalışmalarımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden” dedi.

Yuva yıkmaya değil yuva yapmaya geldiklerini vurgulayan inşaat işçilerinden Ahmet Yahşi ise “Yaklaşık 3 ay önce kuş yuvalarından dolayı, kırlangıçlardan dolayı ara verdik. Onlar gittikten sonra çalışmalarımıza devam ettik. Gördüğünüz gibi bizler kuş yuvalarını da yıkmıyoruz. Biz burada yuva yapmaya geldik yıkmaya değil. İşlerimizde bitmek üzere bir sıkıntı yok. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 3 ay boyunca bizler dinlendik kuşlar yüzünden. Zaten kuşlar gidince çalışmalar başladı ve hızla devam ediyor” diye konuştu.