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28 Haziran 2018 15:38

TOKİ kırlangıçların uçmasını bekliyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kırlangıç yuvaları nedeniyle dış cephe çalışmalarına ara verilen TOKİ konutlarında çalışmanın başlaması için yumurtlayan kırlangıçların uçması bekleniyor.

TOKİ kırlangıçların uçmasını bekliyor

28 Haziran 2018 15:38


TOKİ tarafından Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi’nde yapımı devam eden 252 daireli konutlara yaklaşık 1 buçuk ay önce kırlangıçların yuva yapması nedeniyle dış cephe çalışmalarına yetkililer ara vermişti. TOKİ yetkilileri yumurtlama dönemi nedeniyle ara verdikleri dış cephe çalışmalarına bu kez yavruların uçması için ara verdi.


Yuvalara bırakılan bazı yumurtalardan yavru kırlangıçlar çıktı. Yavru kırlangıçları anne kırlangıçlar kendi ağzıyla besliyor. B1 ve B5 konutlarının duvar, pencere ve çatı saçaklarında kırlangıçlar tarafından kurulan 200’ün üzerindeki yuvada yavru kırlangıçların uçması bekleniyor.


Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Ramazan Taşpınar yaptığı açıklamada, şantiye sahasında 252 konut, 16 derslikli okul, cami ve arıtma tesisi inşaatı bulunduğunu belirtti. B1 ile B5 blokları arasında bulunan dış cephe çalışmalarına başlamak için kırlangıç yavrularının uçmasını beklediklerini belirten Taşpınar, “Şu anda kırlangıç yuvalarından dolayı binaların dış cephe çalışmaları durdu. Kırlangıçların yumurtlama dönemli bitti. Şu an yavrular kuluçka döneminden çıktı. Yavruların uçmasını bekliyoruz. Yaklaşık üç hafta içerisinde inşallah yavrularımız uçacak. Dünyaya yeni kırlangıçlar gelecek" ifadelerini kullandı.




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