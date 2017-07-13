Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 10:28

TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapımı gerçekleştirilen konutların kura çekiliş tarihi belli oldu.

TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

13 Temmuz 2017 10:28


Sosyal Konut Projesi kapsamında Besni Kayaardı bölgesinde yapımı tamamlanan ve 2+1 nitelikte olan 472 adet konutun hak sahiplerini ve konutlarını belirlemek üzere kura çekiliş tarihi belirlendi.


27 yıl vadeli olarak aylık 100 TL’lik taksitlerle ödenecek olan konutlar, 102 bin 354 metrekare üzerine yapıldı. Yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olan konutların başvuru süresi geçtiğimiz Ekim ayında sona ermişti. 2 bin 147 kişinin başvurduğu TOKİ konutlarında çoğunun şartlarının uymaması nedeniyle yapılan incelemeler sonucunda bu rakam bin 200 kişiye indi.


2+1 olarak planlanan konutlara ek olarak bölgeye 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi ve 300 kişilik cami yapılıyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni’de ikamet eden alt gelir grubu için yapılan TOKİ konutlarının hak sahipliği ve konut belirleme kura çekilişinin 28 Temmuz 2017 Cuma günü saat 14.00’te Kapalı Spor Salonunda yapılacağını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:09
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:36
  • Akşam :19:58
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!