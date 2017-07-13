TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Sosyal Konut Projesi kapsamında Besni Kayaardı bölgesinde yapımı tamamlanan ve 2+1 nitelikte olan 472 adet konutun hak sahiplerini ve konutlarını belirlemek üzere kura çekiliş tarihi belirlendi.

27 yıl vadeli olarak aylık 100 TL’lik taksitlerle ödenecek olan konutlar, 102 bin 354 metrekare üzerine yapıldı. Yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olan konutların başvuru süresi geçtiğimiz Ekim ayında sona ermişti. 2 bin 147 kişinin başvurduğu TOKİ konutlarında çoğunun şartlarının uymaması nedeniyle yapılan incelemeler sonucunda bu rakam bin 200 kişiye indi.

2+1 olarak planlanan konutlara ek olarak bölgeye 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi ve 300 kişilik cami yapılıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni’de ikamet eden alt gelir grubu için yapılan TOKİ konutlarının hak sahipliği ve konut belirleme kura çekilişinin 28 Temmuz 2017 Cuma günü saat 14.00’te Kapalı Spor Salonunda yapılacağını kaydetti.