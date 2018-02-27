Tokur’dan yıpranma payı açıklaması

Sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü, şiddet ve ekonomik kayıplar gibi çalışma hayatında birçok sıkıntıyla uğraşmakta olduklarını söyleyen Tokur, “Çalışanlar, sorunlarına çözüm beklerken, sürekli müjdeler verip oyalamak, ortaya somut bir şeyler koymamak gibi bir anlayış adeta günü kurtaran bir gelenek halini almıştır. Başta yıpranma payı olmak üzere özlük haklarında iyileştirilmelerin yapılacağı yıllardır sadece söylenmektedir, söylenmeye de devam etmektedir. Siyasilerimizin kamuoyuna müjde olarak sunduğu bu tür açıklamaları sürekli yaparken icraatın gereğini ise bir türlü ortaya koymamaları düşündürücüdür. 5 yıldır sürekli olarak yıpranma payı müjdesi verilmektedir ama ortaya çıkan somut bir adım yoktur. Cezaevlerinde görev yapan gardiyanlar KHK ile yıpranma payına bir günde kavuşurken, sağlık çalışanları 5 yıldır müjdelerle oyalanmaktadır” dedi.

Sözün yerine kanun maddelerinin yer almasını istediklerini belirten Tokur, “Artık her 14 Mart Tıp Bayramı, yerine getirilmeyen ve bir sene sonraki tıp bayramında tekrar edilen müjdelerin verildiği bir tarihe dönüştürülmüştür. Çalışanlar müjde duymaktan usanmış, sözlere doymuştur. Kısacası sağlık çalışanları artık söz duymaktan yorulmuş, müjdeler dinlemekten sıkılmış, icraat görmek istemektedir.

Türk Sağlık- Sen ailesi olarak bizler, sağlık çalışanlarının bu beklentisinin karşılanması adına hazırlanan bir tasarı var ise bir an önce kamuoyu ile paylaşılmasını ve sosyal taraflar ile en kısa sürede istişare edilerek yasalaşmasını istiyoruz. Bu nedenle yaklaşık 2 hafta öncesinden ilan ediyoruz, 14 Mart’ta yıpranma payı müjdesini değil, yıpranma payı ve diğer özlük haklarındaki iyileştirmelerin ete kemiğe bürünerek TBMM’den geçtiği bir icraat bekliyoruz” diye konuştu.