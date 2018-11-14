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Toplu taşıma aracı şoförlerine eğitim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından il genelindeki şoförlere eğitim verildi.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde hizmet veren öğrenci ve özel servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.


Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Adıyaman'da faaliyet gösteren şehir içi ulaşım kooperatifi temsilcilerinin de katıldığı eğitimler hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Adıyaman'daki şoförlere yönelik her yıl rutin olarak düzenledikleri eğitimlere bu yıl da devam ettiklerini belirtti.


Yetkililer, amaçlarının şoförlere yaptıkları işin önemi hakkında bilgi vermek ve kurallar ile araçların teknik konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

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