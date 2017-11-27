Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Adıyaman Şubesi açıldı

Aynı zamanda Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölgesi Teşkilatlanmalarından Sorumlu Federasyon Başkanı olan Mahmut Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Sendikanın asıl amacı ülkemizde toplu taşıma hizmeti veren her kademedeki esnafa hizmet etmek olduğunu dile getiren Mahmut Bektaş, “Amacımız, dolmuş , servis taşımacılığı, taksi , halk otobüsü, öğrenci servisi, şehir içi ve ilçelerden çevre illere taşımacılık yapan minibüsler ve turizm firmalarının güvenli bir ortamı sağlamaktır. Tahditli plaka sayesinde devletin şuan mevcut olan ticari plakalarının (M, J, D, S, T ) dondurulması ve devlet güvencesine aldırılması için uğraşı vereceğiz. Sendikamızın çalışmaları arasında ayrıca 65 yaş binişlerde ücretsiz biniş hakkı kaldırılsın yerine ilgililerin her ay bindikleri miktarda hesaplarına maaş yardımı yapılsın. Araç başına ödeme kaldırılmalı yerine biniş başına ödeme yapılmalıdır. Ayrıca esnafımızın canını yakan akaryakıt indirimi konusunda da sendikamız yoğun bir çalışma yapmaktadır. Toplu taşıma hizmeti veren esnafımıza akaryakıtta yüzde 15’ten az olmamak kaydıyla ticari çalışan esnafımız için Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarıyla anlaşma yapılarak indirim sağlanacaktır. Lastik akü servis giderleri içinde esnafımıza anlaşmalı olduğumuz Türkiye’nin önde gelen firmalarından büyük indirimler sağlanılacaktır. Ayrıca öğrenci servislerinden alınan yüzde 8 KDV oranının ticari anlamda çalışan tüm araçlarımızdan alınması hususunda TBMM’de çalışmaları başlattık” dedi.

Bektaş, “Korsan servis taşımacılığına göz yumularak öğrencilerimizin can güvenliği tehlikeye atılmakta vergi veren esnafımızı da mağdur etmektedir. Servis taşımacılığı yapan firmalarımız bu konuda yetersiz kalmakta ve görevlerini yapamamaktadır. Servis taşımacılığı yapanlar araç yönetmeliğinde ‘Öz malı olması gerekiyor’ ibaresi olmasına rağmen üzerine herhangi bir araç kaydı bulunmayanlara öğrenci taşıma işini okul müdürleri vererek suç işliyorlar” ifadelerini kullandı.