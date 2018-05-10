Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Anneler Gününü kutladı

Adıyaman Belediyesi TOGEM konferans salonunda gerçekleştirilen Anneler Günü kutlama etkinlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden danışmalık ve destek alan kişilerin uğraş terapisi olarak yaptıkları ahşap boyama hediyelik eşya ürünleri sergilendi.

Danışmanlık ve destek alan kişiler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği etkinliğe İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Başkanı Mustafa Kutlu, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Burhan Dost, hastane idarecileri, psikiyatri - TRSM çalışanları ile hastane personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan etkinlikle alakalı konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, bireylere uygulanan terapi ve tedavi uygulamalarıyla hastaları topluma kazandırdıklarını söyledi.

Öz, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin iş ve uğraşı terapilerini görmekteyiz. Burada iş, uğraşı, grup ve diğer terapi şekillerinde hastalarımıza destek vermekteyiz. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde bulunan hastalarımıza uygulanan terapi ve tedavi uygulamaları ile hastaları topluma kazandırarak, kendi ihtiyaçlarını ve gün içinde yapacakları işleri yerine getirebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesi sürecinde Toplum ve Ruh Sağlığı Hizmetlerinde danışmalık hizmeti alan tüm bireylere ve emeği geçen değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hastaların el sanatları ile yaptıkları ürünler kura ile annelere hediye edildi.