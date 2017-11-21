Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar sergi açtı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören ve el uğraşısı terapisi uygulanan hastaların hazırladığı ürünler hastane stant alanında düzenlenen sergi ile görücüye çıktı.

Sergi açılışında konuşan Toplum Sağlığı Merkezi Psikologu Ahmet Baltacı, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde bulunan hastaların el emeği göz nuruyla yapmış oldukları ürünleri tanıtmak. Amacımız vatandaşlarımıza böyle bir kurumun var olduğunu, hastalarımızın neler yapabildiğini göstermektir. Bize gelen hastaların çoğunluğu toplumda dışlanmış kişiler, çünkü bizlerin kurum olarak yapmış olduğumuz şey onları topluma kazandırmak ve onların bir şeyler yapabildiğini hissettirmekti. Şuan sergimize oldukça büyük bir ilgi var. Bizler serginin açılışı ile biz ve hastalarımıza destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların yapmış oldukları ahşap boyama, süsleme, seramik, kara kalem resim, yağlı boya tablo eserleri hastanede açılan sergi standında yoğun ilgi gördü. Açılan sergi standının 2 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.