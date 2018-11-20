Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mahmut El Ensari Türbesi civarında ormanlık alan içerisinde yapılan denetimler kapsamında toprağa gömülü 850 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından bonzai maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak A.B., S.K., ve A.D., isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise 140 gram bonzai ile 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken ele geçirilen toplam 990 gram bonzai maddesi ve pompalı av tüfeği muhafaza altına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.