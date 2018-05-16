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16 Mayıs 2018 17:49

‘Toprağımı Güneşle Suluyorum Projesi’ hayata geçirildi

‘Toprağımı Güneşle Suluyorum Projesi’ kapsamında, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arazilerinde sulama kuyusu bulunan 11 çiftçiye, 11 adet güneş paneli ile sulama sistemi kuruldu.

‘Toprağımı Güneşle Suluyorum Projesi’ hayata geçirildi

16 Mayıs 2018 17:49


GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yüzde 50 hibeli şekilde desteklenen, Gölbaşı Kaymakamlığı ile Gölbaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen, ‘Toprağımı Güneşle Suluyorum Projesinin’ hayata geçirilmesiyle çiftçilerin yüzü güldü. Gölbaşı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen bu proje ile yaklaşık bin dekar tarım arazisi sulanacak.


Kurulan sistemler, kurulum maliyetleri dışında herhangi bir bakım ve işletim masrafları olmadan tamamen doğal ve bedava enerji sağlayacak.




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