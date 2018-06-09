Toprak: “Adıyaman’ın 6. bölge kapsamına alınması için çalışacağız”

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Sincik ilçesini ziyaret eden AK Parti Milletvekili Adayı Muhammet Fatih Toprak, tekstil işletmelerini gezdi.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz ve partililer ile birlikte ilçe merkezinde yer alan tekstil işletmelerini ziyaret eden Milletvekili Adayı Muhammet Fatih Toprak, Adıyaman’ın teşvikte 6. bölge kapsamına alınması için önümüzdeki süreçte çalışma olacağını söyledi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destek ile ‘Şampiyon’ olan Sincik’te bulunmaktan gurur duyduğunu belirten Muhammet Fatih Toprak, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi çalışmaları kapsamında bugün Şampiyon ilçemiz Sincik’teyiz. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve teşkilatımızla birlikte toplantılarımızı yaptık, işadamlarımız ila görüştük, esnafımızı ziyaret ettik. Özellikle 6. Bölge teşvikleri ile ilgili istişarelerimiz oldu. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte çalışmalarımız olacak. Şampiyon olan Sincik ile gurur duyuyoruz. Sincik her türlü yatırımı hak ediyor” dedi.

Tütün konusuna da değinen Muhammet Fatih Toprak, “Tütünle ilgili zaten şuanda bir yasaklama yok. Tütün yapan arkadaşlarımız şuanda ticaretlerine devam ediyorlar. Bundan sonrada hiçbir kısıtlama olmayacak. Biz tütün üreticilerimizi kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. Bundan vatandaşlarımız emin olsunlar” ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayı Muhammet Fatih Toprak’ın Sincik ilçesini ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, “Vekilimiz partimizin her türlü kademesinde görev almış, partimizin yurt dışı temsilciliğine kadar yükselmiş, partide ciddi başarılar elde etmiş bir milletvekili adayımızdır. Kendi bilgi, beceri ve donanımı ile ilimize ve ilçemize çok ciddi katkılar katacağına ve ileriye taşıyacağına eminiz. İnşallah bizde Sincik olarak yüzde 96 desteğimizi daha da yukarılara çekerek devam edeceğiz. Şampiyon ilçe olarak partimize destek olacağız, Cumhurbaşkanımızı güçlü bir meclisle elini güçlendirecek bir şekilde inşallah Türkiye genelinde bu başarıyı sağlayıp hedefimize devam edeceğiz” diye konuştu.