Toprak, İftira atanlar yargılanacak

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, basın mensupları ile bir araya gelerek, hem kendisi ile ilgili olarak ortaya atılan iddialarla ilgili hem de Kahta’da yaptığı ve yapacağı hizmetler konularını açıkladı.

İddiaları ortaya atan kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyleyen Toprak, “iftira atan her kim varsa onlarla yargı önünde hesaplaşacağım. Şahsım ve kurumum ile ilgili olarak iftiralarla dolu iddiaları ortaya atanlara hem maddi hem de manevi tazminat davası açacağım. Zaten bunlar ve bunlara destek veren şer odakları, belediye olarak yaptığımız ve yapım aşamasında olan projelerimize engel olmaya çalışıyorlar. İlçemize hizmetin gelememesi için ellerinden gelen her türlü iftiraları atıyorlar. Söz konusu iddialar ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından soruşturma yapıldı. Soruşturma neticesinde hazırlanan raporda, iddiaların asılsız olduğu ve soruşturmaya izin verilmediği yönünde bir karar çıktı” dedi.

İlçede yapılan çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Toprak, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başta olmak üzere ilçe kaymakamı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlik ve beraberlik içerisinde Kahta’ya hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Topak, “Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek Yerel Yönetimler toplantısına katılmak üzere kaymakamımızla birlikte Ankara’ya gidiyoruz. Kahta kaymakamlığımızla beraber hazırladığımız bazı projelerimiz var. Otogar kavşağından başlayıp Fatih Parkına kadar uzanan alt geçit projesi, İbrahim Halil Ziyaretindeki Mesire Alanı Projesi, baraj sahilinde hayata geçireceğimiz proje, Ebu Sadık ziyaretinden baraja doğru inen derenin ıslahı ile ilgili proje, Köylü Pazarı Projesi, Han projesi ve Semt Pazarları Projelerini TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a ve diğer milletvekillerimiz ile paylaşacağız. Belediye Taziye Evi’nin yanındaki basketbol sahasının yerine turistik çarşı projemiz var. Bu projemizin ihalesini yaptık. Şimdi yasal itiraz süresinin dolmasını bekliyoruz. Bu projede 7 tane engelli, 7 tane ede kadınlarımıza yönelik toplam 14 stant olacak. Bu stantlarda el emeği, yöresel yemekler ve turistik eşyalar satılacak. Kahta’mıza güzel bir turistik çarşı hazırlıyoruz. İlçemizin trafiğini hafifletmek amacı ile alt geçiş projemizin yanı sıra bir de biri Kahta’nın kuzeyinden diğeri ise Güneyinden geçecek şekilde iki tane çevre yolu projesi çalışmamız var. Bu projemize de İnşallah Ekim ayıdan itibaren başlayacağız. Haydaran İçme Suyu Projemiz davam ediyor. Bu projemizin isale hattı tamamlandı. Şimdi de içme suyu arıtma tesisinin tamamlanmasını bekliyoruz. Kasım ayı sonunda arıtma tesisimiz tamamlanmış olacak. İçme suyu projemiz hayata geçtiğinde ilçemizde Allah’ın izni ile 30 yıl boyunca içme suyu sorunu olmayacak” ifadelerini kullandı.