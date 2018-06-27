Toprak Mahsulleri Ofisi nohut alımlarına başlayacak

Alımlar ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Toprak Mahsulleri Ofisi nohut alım fiyatlarını 3, 25 TL olarak açıklayarak piyasaya canlılık getirdiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Şahan, “Düne kadar 2 TL’ye kadar gerileyen nohut fiyatlarının, TMO’nun açıkladığı 3,25 TL olan müdahale fiyatıyla nohut fiyatlarını artıracak ve çiftçilerimizi mağdur olmaktan kurtaracaktır. Alımlar randevulu sistemle yapılacak. Alımlar ÇKS Belgesini güncellemiş çiftçilerle randevulu sisteme göre yapılacaktır” diye konuştu.