Toprak’tan engellilere tekerlekli sandalye

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, engelli vatandaşlara yönelik yardımlarına devam ediyor. Daha öncede engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Toprak, 20 adet tekerlekli sandalye daha engellilere dağıttı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Bizler Kahta Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Şimdiye kadar birkaç kez sandalye dağıtımımız oldu. Bundan sonra da engelli vatandaşlarımıza yardımlarımız olacak. Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, bazı engelli kardeşlerimizin sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizde 20 adet tekerlekli sandalye alarak sıkıntılarını giderdik. Bundan sonra da yardımlarımız sürecek. Her zaman onlarla birlikte olacağız. Onların sıkıntılarını bizim sıkıntımızdır” diye konuştu.

Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, yapılan yardımlardan dolayı Başkan Toprak’a teşekkür etti.