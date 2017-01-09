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09 Ocak 2017 16:33

Toprak’tan Gazeteciler Günü mesajı

Toprak’tan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 16:33

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, yerel ve ulusal basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladığı bir mesaj yayımladı.
Toprak mesajında, “Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Gücünü kamuoyundan alan, halkımızın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basın, aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmezidir.
İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



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