Toprak’tan Kahta Diriliş Spor’a destek

Kahta Diriliş Spor’a daha öncede yaptığı 50 bin TL destekten sonra, bugün de 60 bin TL destek çıktığını belirterek, Kahta’yı temsil eden Diriliş Spor’a sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Sanayicilere, iş adamı ve siyasetçilerin de Kahta Diriliş Spor’a sahip çıkılması noktasında çağrıda bulunan Başkan Toprak, “Bugün 60 bin TL maddi destekte bulunmak için bir aradayız. Daha önce söz verdiğim 50 bin TL desteği de aynı günün akşamı sizlere ulaştırmıştık. Hiç şüpheniz olmasın, sizler için her türlü fedakarlığı göstereceğime söz veriyorum. Buradan bütün sanayicilerimize, iş adamlarımıza ve siyasetçilerimize de sesleniyorum, gelin hep birlikte, güzel ilçemizi temsil eden bu takımımıza sahip çıkalım. Sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyalım. Tabii bunu yaparken kimse bu gençlerimizi, siyasi emellerine alet etmeye kalkışmasın. Aramıza nifak sokmaya çalışmasın. Bizim aramıza nifak sokmaya çalışan insanlara asla fırsat vermeyelim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sizlere her türlü maddi ve manevi desteği vermeye devam edeceğim. İlçemizin tanıtımına olan katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, başarılar dilerim” diye konuştu.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’ın, takımın kurulduğu günden bu yana kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Kahta Diriliş Spor Kulüp Başkanı Yusuf Başlı, yapılan desteklerden dolayı Başkan Abdurrahman Toprak’a teşekkür ederek, takıma ilçedeki bütün iş adamlarının da sahip çıkmasını istedi.