Toprak’tan Mevlid Kandilini kutladı

Toprak mesajında, “Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamberin (Sav) rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır, başta Ortadoğu’da olmak üzere dünyanın değişik noktalarında mazlum halklar zulüm görmekte ve insanlık buna seyirci kalmaktadır. Tüm insanlık her zamankinden daha fazla şefkat, merhamet, sevgi ve saygıya muhtaç. Bizler inanıyoruz ki insanlık ancak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) in daha iyi anlaşılmasıyla kurtuluşa erecektir. Bu mübarek gecenin Arakan ve Suriye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören insanların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum

Bu duygu ve düşüncelerle Kahta halkının ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.