Okul içerisinde gerçekleştirilen fuarda, 42 öğrencinin hazırladığı 21 proje, 10 danışman öğretmen gözetiminde tanıtıldı. Törene Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy, Adıyaman Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz, hayırsever İşadamı Kemal Arslan, Okul Müdürü Latif Özalp, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Latif Özalp fuarın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya konuşmasında, geçtiğimiz seneye oranla TÜBİTAK Bilim Fuarlarına katılımın gittikçe yükseldiğini ifade etti.

Kızılkaya, bilim fuarlarının öğrenciler üzerindeki yarışma baskısını ortadan kaldırılarak, bilimin eğlenceli taraflarının ortaya çıkartıldığı, öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatının sunulduğu öğrenme ortamlarından biri olduğunu söyledi.

Fuar hakkında ve projelerle ilgili bilgiler danışman öğretmenler tarafından verildi. Fuarı gezen protokol, öğrencilerin birbirinden farklı projelerini gezip, dinledi.