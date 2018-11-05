Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 2 yaralı

Adıyaman'da, alkollü olduğu ileri sürülen bir otobüs sürücüsü, trafik ışıklarında zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aşırı alkollü olduğu iddia edilen K.B., idaresindeki 02 H 0027 plakalı otobüs, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında trafik ışıklarında duran Şevket Ergül idaresindeki 42 HV 330 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otobüsün çarptığı otomobil ise duramayarak yine ışıkta bekleyen Ziya Çetin idaresindeki 02 AK 412 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaşanan trafik kazasında sürücülerden Ergül ile hafif ticari araç içerisinde bulunan Gülabi Aslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile otoparka çekilirken, alkollü olduğu ileri sürülen otobüs sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.