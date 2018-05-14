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14 Mayıs 2018 13:47

Trafik kurallarına uymayan araçlar men edildi

Adıyaman’ın Besni ilçesi Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği kurallara uymayan motosiklet ve otomobillere göz açtırmıyor.

Trafik kurallarına uymayan araçlar men edildi

14 Mayıs 2018 13:47


Yaz aylarının yaklaşması nedeniyle daha huzurlu bir Besni için çevreye rahatsızlık veren araçlar ve motosikletler üzerinde çalışma yapan Besni Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği, bir otomobil ile bir motosiklet trafikten men edilirken, sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca bir gözaltına alın bir şahsın yapılan üst aramasında kesici alet ele geçirildi. Şahsa 6136 sayılı kanun gereği cezai ve adli işlem uygulandı.


Ekiplerin, huzurlu bir Besni için çalışmaları aralıksız sürdürecekleri öğrenildi.




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