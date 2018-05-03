"Trafik Kurallarını Öğreniyorum Projesi" başladı

Proje çerçevesinde Gölbaşı Nar Çiçeği Anaokuluna 3 adet akülü araba hediye edildi. Düzenlenen akülü araba teslim törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İKSAD Başdanışmanı Sefa Salih Bildirici, Gölbaşı MYO Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Özdemir ve okul öğretmenleri katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Bu tür sosyal sorumluluk projelerine belediye olarak destek veriyoruz ve destek vermekten onur duyuyoruz. Bu tür projelerde yer alan, Gölbaşımızda kurulup ülkemizde ve birçok ülkede faaliyetleri bulunan İKSAD’ın yönetim kurulu üyelerine ve değerli başdanışmanına buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu faaliyetlerin ilçemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarına ve iş adamlarına örnek teşkil etmesini temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise, “Bu proje kapsamında çocuklarımız hem eğlenecek, hem de trafik kurallarını öğrenecek. İlerleyen zamanlarda diğer anaokullarımıza ve köy anasınıflarımıza da akülü araba desteğimiz İKSAD ile birlikte devam edecek. Buradan İKSAD ailesine de tebriklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

İKSAD Başdanışmanı Sefa Salih Bildirici ise, “Katılımlarından ve desteklerinden dolayı Gölbaşı Belediyemize ve onun değerli başkanına teşekkür ediyorum. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlattığımız bu proje ilerleyen zamanlarda daha da artarak devam edecektir” diye konuştu.