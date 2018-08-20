Trafikte ‘Kırmızı Düdük’ uygulaması Adıyaman’da başladı

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kurban Bayramı tatilinde sürücülerin güvenli yolculuk yapmasına katkıda bulunmak için başlatılan “Hatalı sürücüye kırmızı düdük” uygulamasını Adıyaman’da başlattı. Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte Adıyaman merkeze bağlı Hasancık Köyü yolu üzerinde bulunan Polis Uygulama noktasını denetleyerek, bizzat uygulamalara katılıp durdurulan araçların içindeki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka verirken, otomobil şoförlerine de “Kırmızı Düdük “projesi hakkında bilgiler verdi. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların bayram tatili süresince seyahatlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla karayollarında gerekli emniyet tedbirlerini aldıklarına işaret eden Vali Kalkancı, “Kurban Bayramında yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilimizde “Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi başlatıldı. Bu proje ile hedeflenen çocuklarımızın aileleri üzerindeki yaptırım gücünden yararlanarak aile fertlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya teşvik etmek ve bu şekilde toplumda bir farkındalık oluşturarak, trafik kazalarını azaltmaktır. Ümit ediyorum ki bu proje sayesinde meydana gelen kazalar bir nebze de olsa azalacaktır. Jandarma ve Polis trafik ekiplerimiz Adıyaman’da trafik yoğunluğunun olduğu noktalarda uygulamalara başladı. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyor, kazasız ve belasız nice bayramlar geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.